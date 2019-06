Avellino Al Cimarosa doppio concerto per il gran finale di “Note di Primavera” 4 giugno 2019

Gran finale per la rassegna «Note di Primavera». Doppio appuntamento a giugno sulle note dei grandi classici della musica napoletanacontaminati in chiave jazz – con la presenza di Daniele Sepe – e le vocalità del XXIsecolo portate in scena dai docenti e gli studenti del Conservatorio «Cimarosa» di Avellino.

Mercoledì 5 e sabato 15 giugno, la splendida cornice dell’Auditorium di piazza Castello apre i battenti per ospitare gli ultimi due concerti ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti a sedere della seconda edizione di «Note di Primavera», rassegna immaginata dal Conservatorio «Cimarosa» di Avellino, presieduto da Luca Ciprianoe diretto da Carmelo Columbro, per rendere omaggio in musica alla stagione dei fiori.

Il primo concerto, in programma mercoledì 5 giugno alle ore 20:30, avrà come titolo «Parthenoplay – I grandi classici di Napoli contaminati da altri pezzi sovrapposti, giustapposti o anche solo citati». Sul palco dell’Auditorium «Vitale» di piazza Castello la voce di Marina Bruno, accompagnata al pianoforte da Giuseppe Di Capua, al basso elettrico da Tommaso Scannapieco, alla batteria da Claudio Romano, alla tromba da Gianfranco Campagnolie lo special guest della serata sarà Daniele Sepeal sassofono.

Si chiude sabato 15 giugno, sempre alle ore 20:30, con «Controcanto – La vocalità nel XXI secolo»con l’ensemble corale del Conservatorio «Cimarosa»– in collaborazione con la Classe di Composizione del M° Maria Pia Sepe– diretta dal maestro Virgilio Agresti. Sul palco le composizioni di Arvo Parte del suo «Stabat Mater» (1985/2008) per Soprano, Contralto, Tenore, Natalia Dmitruk, soprano, Anna Clelia Salsano, mezzosoprano, Raffaele Risi, tenore;«Innocentes»(2019) di Maria Vittoria Agresti per coro misto ad otto voci e sax tenore con Angela Del Prete, sax tenore; e «Medusa»(2019) di Veaceslav Ceaicovschi Quadriniper coro misto.

«A giugno chiudiamo una rassegna di dieci concerti voluta per celebrare la stagione dei fiori nel segno della musica del Conservatorio “Cimarosa”. Dopo aver sognato sulle note dei più grandi maestri del pentagramma come Bach, Vivaldi, Haendel, Mozart, Beethoven, Čajkovskij e Gershwin, con questi ultimi due concerti omaggiamo la musica napoletana rivisitata in chiave contemporanea e le nuove vocalità del XXI secolo– affermano il presidente del Conservatorio Luca Cipriano e il direttore Carmelo Columbro –La seconda edizione di “Note di Primavera” è stata ancora più ricca di eventi gratuiti che hanno avuto il merito di avvicinare un pubblico sempre più variegato alla musica in tutte le sue declinazioni e grazie al sapiente lavoro di programmazione, ricerca e didattica, abbiamo dato ai nostri allievi – coadiuvati dai loro docenti – una prestigiosa ribalta con concerti di grande fascino e suggestione».