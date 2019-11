Avellino Al “Cimarosa” di Avellino le migliori corali della Campania 27 novembre 2019

Al “Cimarosa” di Avellino le migliori corali della Campania. Si chiama “Cimarosa Cori Festival”, la rassegna organizzata dal Conservatorio presieduto da Luca Cipriano e diretto da Carmelo Columbro in scena dal 30 novembre al 21 dicembrei sul palcoscenico dell’Auditorium «Vitale».

Alla sua prima edizione, da una idea del Presidente Luca Cipriano, il Festival porterà in scena nelle prossime quattro settimane ben cinque gruppi di cantori che accompagneranno gli spettatori fino al Natale: dagli Hirpini Cantores al Coro di Voci Bianche del Teatro San Carlo di Napoli, passando per la Corale Duomo, il Coro “Gesualdo” e il Coro Voci Bianche InCanto.

Ad aprire la rassegna, sabato 30 novembre (ore2 0:30), saranno gli Hirpini Cantores, che porteranno in scena un concerto dal titolo “Verdi note… napoletane”. A dirigerli, in un viaggio tra la canzone napoletana contemporanea e le note di Giuseppe Verdi, sarà il Maestro Carmine D’Ambola, che ha collaborato come organista e pianista per più di un decennio con il Coro di Montevergine “Amici del Partenio” e ha curato, per dieci anni, la direzione artistica della Rassegna Corale “Maria e lo Spirito Santo” nella Basilica di Montevergine.

Venerdì 6 dicembre (ore 20:30), sarà la volta della Corale Duomo, diretta dal Maestro Carmine Santaniello. Nata nel 1980, la Corale ha svolto e svolge un’intensa attività concertistica affiancata all’animazione delle principali celebrazioni liturgiche della Cattedrale di Avellino. In occasione del Cimarosa Cori Festival eseguirà brani di Bach, Mozart ed una elaborazione di Carmine Santaniello di “Fratello sole, sorella luna” di Riz Ortolani. Sul palco Romilda Festa (soprano), Rosanna Lombardi (mezzo soprano) e Maurizio Severino (piano).

Il programma della rassegna continuerà, poi, sabato 14 dicembre (ore 18:30). In quella data sul palco dell’Auditorium «Vitale» di piazza Castello, ad esibirsi sarà il Coro Voci Bianche InCanto del II Circolo Didattico di Avellino, diretto dal Maestro Dario Del Giudice. Nato nel 2015 quale fulcro di un progetto educativo di Istituto rivolto agli allievi delle scuole primarie di età compresa tra i 6 e 10 anni e che vanta una propria attività concertistica e di partecipazione a concorsi internazionali, il Coro Voci Bianche InCanto eseguirà brani natalizi: da Tu scendi dalle stelle ad Hallelujah (Cohen), passando per Bianco Natale e Adeste fideles.

Mercoledì 18 dicembre (ore 18:30), sarà la volta del Coro di Voci Bianche del Teatro di San Carlo di Napoli, diretto dal Maestro Stefania Rinaldi. Accompagnato da Luigi Del Prete (pianoforte), il Coro, nato nel marzo del 2004 quale fulcro di un progetto educativo rivolto alle generazioni più giovani, si esibirà in una esecuzione musicale dal titolo “Fantasie d’Opera e melodie natalizie”.

A chiudere questa prima edizione del Cimarosa Cori Festival, sarà il Coro “Gesualdo”, in scena sabato 21 dicembre (ore 20:30) con “Cantate Domino”. Diretto dal Maestro Cinzia Camillo, con la partecipazione del Maestro Luis di Gennaro (pianoforte) ed il coordinamento artistico di Sergio D’Onofrio, il Coro “Gesualdo” si esibirà in un concerto il cui tema dominante è un canto di gioia e ringraziamento per tutto ciò che rappresenta la vita, dagli elementi fisici, come la luce, la terra, l’acqua.

«Siamo lieti di presentare questa prima edizione del Cimarosa Cori Festival, che ci accompagnerà in queste quattro settimane – dichiarano il presidente Luca Cipriano e il direttore Carmelo Columbro -. Con questa rassegna abbiamo voluto dare spazio alle migliori espressioni delle corali della Campania, regalando alla città di Avellino cinque concerti e un viaggio musicale che ci accompagnerà fino al Santo Natale».