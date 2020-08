Provincia Al castello di Gesualdo va in scena l’Irpinia delle Idee 18 Agosto 2020

L’”Irpinia delle Idee” nasce dalla volontà di un gruppo di giovani irpini di tornare a far discutere e animare la terra in cui sono nati e cresciuti, e che amano profondamente.

Una terra, dal passato glorioso, che sperano di poter contribuire a riportare ai fasti che furono.

L’”Irpinia delle Idee” è dunque un evento, che si vuol far diventare un appuntamento fisso, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni, dal locale al nazionale, imprenditori, professionisti, cittadini con le idee, le energie e le competenze per far rinascere l’Irpinia, e non solo.

L’”Irpinia delle Idee 2020” è patrocinato dal Comune di Gesualdo e dall’Associazione “Fuori Luogo”, ideato e organizzato da Luigi Petruzzo, Gianmarco Genua, Antonio Petruzzo e Stefano Carluccio.

Si svolgerà dal 24 al 26 Agosto nel Castello di Gesualdo, rispettando tutte le normative anti-covid. Sarà quindi obbligatoria la mascherina, l’uso dell’igienizzante, il distanziamento e la registrazione di tutti i partecipanti in loco.

L’edizione del 2020 vedrà la partecipazione dell’onorevole Federico Conte, deputato e segretario della Commissione Giustizia, e dell’onorevole Umberto Del Basso De Caro, deputato e membro della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici nel primo pomeriggio del 24 Agosto. Il tema saranno le regioni e le infrastrutture locali.

A seguire ci sarà un incontro con i sindaci del territorio, sui problemi e le opportunità delle amministrazioni locali ai tempi del covid-19. Gli organizzatori si confronteranno con Carmine Ciullo, sindaco di Frigento, Angelo Cobino, sindaco di Grottaminarda, Gianluca Festa, sindaco di Avellino, Beniamino Palmieri, sindaco di Montemarano e Edgardo Pesiri, sindaco di Gesualdo.

Il giorno seguente, martedì 25 Agosto, dalle 18 ci sarà una tavola rotonda con imprenditori irpini di diversi settori e con le energie locali.

L’ultimo giorno, mercoledì 26 Agosto, dalle 18 si parlerà di Istruzione ed Europa con l’ex Ministro della Pubblica Istruzione, l’On. Giuseppe Fioroni, e l’On. Piero De Luca, deputato e membro della Commissione Politiche dell’Unione Europea.

L’”Irpinia delle Idee” è un evento completamente gratuito, autofinanziato dagli organizzatori, e che si pone l’obiettivo di coinvolgere non solo nei tre giorni, ma anche in quelli a seguire, tutte le persone che abbiano la volontà di far crescere questi luoghi al fine di generare un dibattito della più alta qualità.

Sarà possibile seguire la manifestazione in presenza e/o in streaming sulla pagina Facebook di “Fuori Luogo”.

La partecipazione agli eventi ed ai dibattiti che ne nasceranno è aperta a tutti, senza distinzione di appartenenza politica e ruoli ricoperti.