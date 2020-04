“Aiutiamo chi è in difficoltà”. Gara di solidarietà anche a Summonte

Alpi – Fioccano le iniziative di solidarietà in provincia di Avellino. L’Irpinia ha un cuore grande verso chi è in difficoltà. E, purtroppo, in questo delicato periodo di emergenza, dovuta all’esplodere del coronavirus, tante persone, tante famiglie, con il prolungarsi della quarantena, cominciano ad avere non poche difficoltà nel comprarsi anche qualcosa da mangiare.

La lista delle iniziative di solidarietà si allunga grazie a Summonte, dove Alimentari “Renna Gina” di via Borgonuovo ha lanciato la spesa solidale, con lo slogan: “Chi può metta, chi non può prenda”. All’ingresso del negozio, c’è un carello, posizionato per partecipare alla “gara” che, a quanto pare, sta riscuotendo una buona partecipazione.