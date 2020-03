Air Mobilità, corse ridotte del 50%. Servizi garantiti per i pendolari

L’Air Mobilità, così come disposto dall’ordinanza n. 14 del 12/03/2020 del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha avviato la riprogrammazione dei servizi di linea, che porterà ad una riduzione del 50% di tutte le corse con termine del servizio di trasporto pubblico tra le 20:00 e le 21:00, garantendo i servizi essenziali e la mobilità dei pendolari.

La decisione è stata assunta al termine di una riunione svoltasi nel pomeriggio di oggi a Napoli, alla quale ha partecipato l’Amministratore Unico, ing. Alberto De Sio, al fine di far fronte ad ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

L’Azienda, pertanto, sta operando una rimodulazione del piano d’esercizio e già a partire da domani, venerdì 13 marzo 2020, ci sarà una ulteriore riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale.

Nei giorni feriali, le corse sulle tratte Avellino-Atripalda e Avellino-Mercogliano saranno garantite ogni 30 minuti; i servizi della linea Avellino-Nola saranno assicurati ogni ora, mentre ci sarà la sospensione delle corse sulla direttrice Taurano-Pomigliano d’Arco (zona industriale).

Nei giorni festivi, invece, saranno sospese le corse nell’area urbana di Avellino, così come quelle della linea Avellino-Nola. Mentre sulla direttrice Avellino (piazzale degli Irpini)-Napoli, saranno garantite quattro corse di andata (07:00, 10:00, 13:00, 18:00) e altrettante di ritorno (08:30, 13:30, 15:30, 20:30). Per le corse della linea Benevento-Napoli (strada normale) sono previste tre corse in direzione Napoli (08:30, 17:00, 18:00) e tre direzione Benevento (11:00, 19:00, 20:30).

Restano sospese le corse sulle direttrici Avellino (piazzale degli Irpini)-Roma e Salerno-Avellino-Benevento-Campobasso.

La rimodulazione di tutti gli orari, alla luce della riunione tenuta oggi a Napoli, sarà resa nota nella giornata di domani con avviso pubblico sul sito internet di Air Mobilità.

Si ricorda, inoltre che resta sospeso il servizio “oggetti smarriti”, così come è confermato il divieto di accesso agli uffici amministrativi delle sedi di Pianodardine, Flumeri e Benevento ad utenti e personale non autorizzato.

Per eventuali necessità gli utenti possono contattare l’azienda inviando e-mail agli indirizzi di posta elettronica air@airmobilitasrl.it e airmobilitasrl@pec.it oppure telefonando ai seguenti recapiti:

per la sede di Pianodardine 0825-2041

per la sede di Benevento 0824-778263/778355

per la sede di Flumeri 0825-443176.