Provincia Aiello del Sabato, ecco la rivoluzione con la fibra ottica 15 maggio 2019

Ad Aiello del Sabato parte la rivoluzione tecnologica: abitazioni, uffici pubblici, attività commerciali e ricettive, scuole saranno presto raggiunti da una rete di telecomunicazione a banda ultralarga. Una decisiva innovazione infrastrutturale sancita (successivamente alla deliberazione di giunta comunale n. 27/2019) in Municipio dal sindaco Ernesto Urciuoli, dal vicesindaco Sebastiano Gaeta e dall’ingegner Mattia Barbarino, field manager di Open Fiber e referente dei lavori di cablaggio. Il piano prevede la copertura capillare della cittadina con particolare attenzione alle zone meno digitalizzate. Open Fiber, società per azioni compartecipata da Enel e Cdp Equity, è del resto chiamata a realizzare la rete pubblica che consentirà a cittadini e imprese di beneficiare di velocità di connessione al web finora inedite. Le risorse stanziate non graveranno sul bilancio del Comune: l’infrastruttura è infatti finanziata con fondi regionali e statali e resterà di proprietà pubblica. Le attività verranno coordinate da Infratel, società “in house” del Ministero dello Sviluppo Economico, con l’attenta supervisione della Regione Campania. Oltre a private abitazioni e insediamenti produttivi, saranno inoltre cablate 9 sedi della pubblica amministrazione che potranno quindi erogare i propri servizi in modo ancora più efficiente ed efficace.

Il progetto prevede la copertura in modalità FWA (Fixed Wireless Access, cioè la fibra ottica stesa dalla centrale fino alle stazioni radio base che a loro volta irradieranno il segnale a banda ultralarga) di 2.000 unità immobiliari. Sono invece un centinaio le unità immobiliari che verranno cablate in modalità FTTH (Fiber-to-the-home), con la fibra ottica stesa direttamente all’interno delle singole abitazioni. Complessivamente la rete si estenderà per oltre 12 chilometri. Il Comune irpino assume inoltre una rilevanza strategica nella nuova rete di telecomunicazione di Open Fiber: proprio ad Aiello verrà infatti realizzata la centrale che fornirà collegamenti ultraveloci a buona parte del comprensorio.

“Un grande servizio di tecnologia – ha commentato il Sindaco Ernesto Urciuoli – che consente al nostro territorio di essere al passo della nuova era digitale e consentendo ai professionisti ed alle attività economiche produttive del nostro paese di essere innovativi e rafforzare le competenze e le possibilità di successo nel mercato”.

“La realizzazione – ha dichiarato il Vicesindaco Sebastiano Gaeta – pone il Comune di Aiello del Sabato all’avanguardia e guarda agli anni a venire in un’ottica di miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini. Enormi sono le potenzialità di questa infrastruttura tecnologica e la nostra amministrazione le ha sapute cogliere al volo”. “Durante i lavori, tanto in centro quanto nelle zone più periferiche, ove possibile, verranno utilizzati cavidotti e infrastrutture di rete già esistenti per limitare il più possibile l’impatto degli scavi e gli eventuali disagi per la comunità”.

Gianfranco Guerrera, regional manager di Open Fiber per Campania e Basilicata, sottolinea i termini della “svolta digitale” in arrivo ad Aiello del Sabato: “Open Fiber non vende servizi in fibra ottica direttamente agli utenti finali, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso. In qualità di operatore wholesale only offriamo infatti l’accesso a tutti gli operatori telefonici o Internet service provider interessati. Una volta conclusi i lavori, l’utente non dovrà quindi far altro che contattare un operatore, scegliere il piano tariffario preferito e navigare ad alta velocità. Una rete a banda ultralarga permette di abilitare servizi che vanno a beneficio dell’intera collettività, servizi finora in gran parte negati, soprattutto nei centri meno popolati del nostro Paese: stiamo del resto parlando di telemedicina, telelavoro, educazione a distanza, Industria 4.0, videosorveglianza, domotica e tanto altro. Un passaggio fondamentale verso la Gigabit Society che l’amministrazione comunale di Aiello ha immediatamente recepito, concedendoci anche la possibilità di installare nel suo territorio una delle nostre centrali ”.