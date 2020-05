Attualità Aiello del Sabato, la proposta del Vicesindaco: “Organizziamo ultimo giorno di scuola in piena sicurezza” 26 maggio 2020

“Quest’anno scolastico è ormai concluso e sapete bene che non è stato come gli altri”. Così in un post su Facebook il Vicesindaco di Aiello del Sabato Sebastiano Gaeta.

“A fine febbraio – continua l’amministratore – vi siete trovati improvvisamente lontani dai vostri compagni, dai vostri amici e dai vostri insegnanti. Avete mostrato intelligenza e pazienza, avete atteso e sperato, imparando ad affrontare anche situazioni molto complesse e difficili.

Per questo, stamattina proporrò di pensare come e dove organizzare un momento di incontro, in sicurezza e nel rispetto delle regole, per far sì che quest’anno scolastico, così particolare per i motivi che tutti conosciamo, possa concludersi con gioia ed entusiasmo. Penso che questo sia prezioso, devo dire ho trovato grande entusiasmo sia tra i genitori che tra i ragazzi. Insomma, cerchiamo di fare in modo che la pandemia non si porti via questi momenti così importanti, non avrà la meglio su questo momento così emotivamente importante e solenne per la vita dei nostri ragazzi.

Voi siete la parte migliore del nostro futuro e noi saremo sempre al vostro fianco”.