Aias, false fatture: a processo l’ex presidente

di AnFan – L’ex presidente dell’Aias di Avellino Gerardo Bilotta per la terza volta sotto processo. E sempre per questioni legate alla sua carica. Questa mattina è stato rinviato a giudizio insieme ad altre sei persone. Sono imputate – a vario titolo – di emissione di false fatture per operazioni inesistenti. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino, Francesca Spella.

Si tratta di una tranche dell’inchiesta principale, che è coordinata dal procuratore Rosario Cantelmo e dall’aggiunto Vincenzo D’Onofrio. Nel mirino degli inquirenti erano finite due onlus: Aias e Noi con Loro.

Nel corso delle indagini principali i magistrati hanno ipotizzato l’esistenza di un sistema capace di distrarre fondi pubblici. Compresi i contributi elargiti per le attività sanitarie delle onlus.

E’ probabile che il 13 maggio, quando inizierà il processo, possa essere avanzata l’istanza per riunire tutti i procedimenti che fanno riferimento all’Aias.

A difendere gli imputati gli avvocati Gianluca Spera, Giovanni Caso, Quirino Iorio e Guglielmo Scarlato. Nelle arringhe hanno tutti sostenuto con decisione l’insussistenza dei reati contestati ai loro assistiti.