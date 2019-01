Attualità Agroalimentare e turismo, operatori a confronto all’istituto De Sanctis-D’Agostino 30 gennaio 2019

L’Istituto De Sanctis-D’Agostino accende i riflettori sul turismo in Irpinia. L’appuntamento è per mercoledì 6 febbraio presso l’Aula Magna dell’Istituto. ll primo appuntamento, apripista del calendario di eventi formativi e culturali, rappresenta un momento fondante per il turismo, esponendone i suoi caratteri globali per dare spazio divulgativo di tutte le nuove frontiere.

“Per quanto non sia uno degli elementi di crescita economica interna vista la sua scarsa presenza, il turismo in Irpinia – si legge nella nota dell’associazione Mater.ia – è attuabile attraverso un sostenuto piano di lavoro e sviluppo che ne consenta il rilancio del patrimonio materiale e immateriale, oltre che identitario, del territorio d’appartenenza, pianificando, però, adeguati progetti congiunti ad un’adeguata e pertinente offerta turistica di qualità”.

“Questo convegno intende, quindi, porre attenzione alle varie tipologie di turismo, dal rurale fino all’enogastonomico, che sono compatibili con il territorio irpino. Da questo epicentro tematico, si andranno a sviscerare tutti gli argomenti inerenti le opportunità, l’economia e l’occupazione in primis, per evidenziare il ruolo fondamentale del turismo all’interno del nostro territorio e per le nuove aziende agroalimentari multifunzionali”.

Al confronto prenderanno parte associazioni, enti pubblici e privati, aziende del territorio e tecnici di settori, con una serie di interventi mirati ad analizzare i nuovi scenari e le nuove opportunità per la creazione di aziende agricole multifunzionali, attente al territorio e allo sviluppo turistico dell’ Irpinia.