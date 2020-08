Provincia Agosto grottese: domenica 23 il concerto bandistico per mantenere viva la tradizione 18 Agosto 2020

Agosto grottese: domenica 23 il concerto bandistico per mantenere viva la tradizione. Ed esibirsi, la banda Città di Francavilla Fontana dell’Associazione musicale “G. Puccini”, pronta dunque a portare avanti la ultradecennale tradizione del concerto bandistico nell’estate grottese. L’appuntamento è per domenica 23 agosto per l’intera giornata.

L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Angelo Cobino, ed in particolare il Delegato agli Eventi, Rocco De Luca, pur dovendo rinunciare a molte altre manifestazioni a causa del rischio contagio, ha ritenuto di poter affiancare ai festeggiamenti di carattere religioso organizzati dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore a partire da domani e fino al 23 agosto, il concerto bandistico, un evento che, per la sua tipologia è possibile svolgere in sicurezza, nel rispetto delle normative anti-contagio e quindi del distanziamento interpersonale, grazie ad un corretto posizionamento delle sedie per il pubblico, da qui la scelta di montare il palco in Piazza XVI Marzo, visti gli spazi più ampi.

Con delibera di Giunta Comunale n.79 programmata la manifestazione, organizzata direttamente dal Comune, con relativo impegno di spesa che comprende anche l’istallazione delle luminarie in piazza. Nel corso della mattinata e del pomeriggio la banda sarà itinerante con soste lungo il Corso Vittorio Veneto, in serata, invece, sarà stabile in piazza.

Un piccolo segnale per i cittadini che hanno anche il diritto allo svago; un modo per non far saltare del tutto il Festone giunto alla sua 129esima edizione e quindi per far sentire comunque alla comunità il clima di festa legato alla celebrazione dei Santi protettori.

Il sindaco e l’amministrazione hanno più volte sottolineato, ribadendo gli appelli alla prudenza che non è necessario rinunciare a tutto, è possibile condurre una vita pressoché “normale” purché si rispettino le norme dell’igiene e del distanziamento interpersonale.