Avellino Aggressione Giacobbe, la solidarietà di Cittadini in Movimento 26 settembre 2019

“I Cittadini in Movimento” vogliono esprimere piena solidarietà all’ass. prof. Geppino Giacobbe per l’aggressione subita. Inoltre vogliamo anche intervenire sugli episodi accaduti gli scorsi giorni. La violenza oramai serpeggia in città. Lo abbiamo evidenziato in campagna elettorale, proponendo una video sorveglianza privata integrata con quella pubblica, così come prevedono molteplici leggi regionali.

Oggi vogliamo condividere con Voi una notizia per troppo tempo taciuta. Il nostro candidato Sindaco è da mesi minacciato, per non si capisce quale ragione, minacce in pubblico, in privato e non ultima il danneggiamento della motocicletta avvenuta pochi mesi or sono.

Avellino vive una pagina buia. Siamo oramai diventati un sobborgo dove convivono violenza e minacce.

Noi continueremo ad essere in prima linea e soprattutto saremo sempre dalla parte della legalità.

In queste ore siamo, più che mai vicini ai cittadini di Avellino, al nostro fondatore, ed al prof. Geppino Giacobbe.