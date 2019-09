Avellino Aggressione Giacobbe, D’Amelio: “Preoccupata per l’escalation di violenza” 26 settembre 2019

“L’escalation di episodi criminosi cui la città di Avellino sta assistendo, ci preoccupa oltremodo. Poco fa ho appreso la notizia di un ennesimo atto violento, questa volta con bersaglio l’assessore alla sicurezza, sport e istruzione del Comune di Avellino, Giuseppe Giacobbe. Chi tocca un amministratore, tocca le Istituzioni e per questo motivo il suo pestaggio è un fatto gravissimo. Solidarietà a Geppino per quanto accaduto e massima fiducia nelle Forze dell’ordine e nella magistratura, alle quali mai come in questi giorni la parte sana della città non deve far mancare la sua vicinanza e la sua collaborazione”. Lo scrive su Facebook la presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio.