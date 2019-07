Lavoro & Sindacato Aggressione a un controllore Air, i sindacati chiedono maggiore sicurezza 11 luglio 2019

“Sempre più spesso si verificano episodi di aggressione a danno del personale in servizio sui mezzi pubblici, come da anni denunciamo senza alcun riscontro. Purtroppo questo fenomeno, negli ultimi giorni sta aumentando e sta assumendo livelli non più sopportabili per i lavoratori e per i tanti viaggiatori che utilizzano la mobilità collettiva” così in una nota i segretari della Fili Cgil Napolitano, Fit Cisl Codella e UilTrasporti Caso.

“Tantissimi sono gli accadimenti, che vanno dalle aggressioni verbali alle molestie, per sfociare sempre più spesso in vili e crudeli aggressioni fisiche, oltre agli ingenti danni bus. Buon ultimo l’episodio che ha coinvolto un collaboratore d’esercizio della Airmobilità nell’effettuare la verifica dei titoli di viaggio che è dovuto ricorrere alle cure mediche del locale Ospedale Civile” proseguono.

“Un’aggressione violenta – si legge – e ingiustificata che poteva mettere a serio rischio la sicurezza dell’esercizio e l’incolumità dell’utenza. Occorre un’attenta valutazione del fenomeno, affinché possano essere messe in campo azioni mirate di prevenzione e repressione. E’ necessario che forze dell’ordine, istituzioni e azienda avviino tali azioni di contrasto in modo sinergico, ognuno per le proprie competenze e responsabilità”.

“Le OO.SS., oltre ad esprimere piena e profonda solidarietà agli agenti ai lavoratori che subiscono violenze fisiche e verbali, chiedono maggiore sicurezza per chi quotidianamente svolge il proprio lavoro, che non sia più alla mercé di violenti ed in spregio alle regole del vivere civile” conclude la nota.