Aggredita davanti Chiesa nel centro storico, 60enne ricoverata in ospedale

Alpi – Paura in serata ad Avellino. Verso le 18, nei pressi della chiesa delle Oblate in via Trinità – in pieno centro storico – una donna di circa 60 anni è stata aggredita da un uomo alle spalle, con un pugno alla testa. L’uomo si è subito dato alla fuga, mentre la donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale. Sono ancora sconosciute le cause del gesto. Sull’episodio indagano i carabinieri di Avellino. Nel centro storico, come si ricorderà, alcuni anni fa una donna fu ammazzata.