Aggredisce la ex davanti ai figli: arrestato

di AnFan

Arrestato per lesioni e minacce alla ex compagna. In manette è finito un 49enne. La donna, che lo ha denunciato, è originaria di Avellino. Anche se vive da tempo a Roma con i figli piccoli. In quella casa l’ha raggiunta, la scorsa, notte l’indagato.

La vittima ha raccontato come l’uomo – dopo averla minacciata – l’avrebbe aggredita davanti ai figli. Decisivo l’intervento dei carabinieri. I militari – dopo essere intervenuti in zona – hanno arrestato l’indagato.

Il 49enne si trova ora nel carcere di Regina Coeli. A disposizione dell’autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni sarà interrogato dal giudice per le indagini preliminari. E, se non resterà in silenzio, avrà l’occasione di provare a chiarire la sua posizione.

La donna ha spiegato agli investigatori che non si tratta del primo episodio di violenza. L’uomo, in altre occasioni, l’avrebbe infatti insultata e aggredita. Così come accaduto ieri sera. Quando l’indagato avrebbe seguito la ex compagna, per poi avvicinarsi e rendersi protagonista dell’aggressione.