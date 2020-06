Attualità Affari Miei, opinioni e storia del progetto 1 giugno 2020

Nel panorama della finanza personale una delle risorse editoriali oggi più complete e autorevoli è Affari Miei. Si tratta di un progetto nato dalla volontà del suo founder Davide Marciano, che si propone di dare ai lettori una maggiore consapevolezza per quel che concerne il mondo degli investimenti, della gestione dei soldi e della finanza personale.

Chi è alla ricerca di consigli per investire troverà in Affari Miei un valido supporto per riuscire a capire in che modo muoversi e come far fruttare i propri risparmi, così da puntare ad una solida sicurezza economica per il presente e il futuro.

Affari Miei vanta una buona quantità di recensioni positive che gli utenti e i lettori più affezionati hanno scritto nel corso del tempo sulle varie piattaforme in cui il progetto è presente. Oltre 3 mila clienti hanno acquistato, nel tempo, i prodotti dell’Academy e milioni di persone hanno letto gli articoli, guardato i video su Youtube ed ascoltato il podcast che risulta essere molto apprezzato.

La storia di Davide Marciano è quella di un imprenditore digitale che è anche divulgatore finanziario e formatore. Nel corso degli anni è riuscito a diventare un vero e proprio punto fermo nel mondo della finanza personale per la validità dei suoi consigli e delle sue dritte.

Il suo essere indipendente gli consente di non dare mai giudizi “interessati” su specifiche tecniche di investimento, una piattaforma, una banca, un prodotto, ma solo ed unicamente suggerimenti basati sulle proprie conoscenze e sulla propria esperienza sul campo.

Una voce libera e affidabile, quindi. Questo è il principale minimo comune denominatore relativo alle opinioni di Affari Miei, che si trovano in rete.

Per scoprire la nascita di Affari Miei bisogna tornare indietro nel 2014, anno in cui il progetto venne ideato e lanciato. Un successo dopo l’altro da quel momento in poi per Marciano, che nel corso del tempo ha pubblicato un libro ed ha intrapreso anche la carriera di formatore con la nascita dell’Academy Affari Miei.

Un progetto di successo, quindi, che viene molto apprezzato soprattutto da chi ha il desiderio di capirne di più di finanza e di investimenti.

Un punto di riferimento in un paese come l’Italia in cui è ancora difficile detenere una forte consapevolezza in materia, al punto tale da riuscire a gestire i propri soldi nel migliore dei modi possibili, evitando comportamenti e decisioni sbagliate dal punto di vista finanziario.