Avellino In Evidenza Primo Piano Addio pullman a Piazza Kennedy, entro Natale i bus saranno spostati. “Traslocherà” anche il mercato dallo stadio 7 settembre 2019

Alpi – Addio bus a Piazza Kennedy. La svolta è davvero vicina e sarà concreta già a Natale. Orami il sindaco di Avellino tira dritto per la sua strada ed anche oggi conferma che è questa la volontà dell’amministrazione comunale. Una volontà che rientra in un piano più generale, teso anche ad aumentare il numero di parcheggi in città.

“Il vero tema per Avellino – dice Gianluca Festa – non è l’adozione di un piano traffico adeguato. Nel capoluogo irpino mancano i parcheggi, è questo il dato di fatto più concreto. Bisogna quindi agire verso questa direzione, porre in atto determinazioni in tal senso. E’ sicuro, ad esempio, che sposteremo i bus da Piazza Macello. Sarà un regalo per di Natale per gli avellinesi, perché entro le festività porremo in essere questa nostra precisa volontà”.

Il luogo prescelto per il nuovo terminal non si può, però, ancora conoscere. “Prima di comunicarlo alla stampa ed ai cittadini, credo sia opportuno un passaggio nelle sedi istituzionali competenti. Quindi, ci confronteremo in consiglio comunale in modo adeguato”.

Festa conferma che sarà delocalizzato anche il mercato bisettimanale dal parcheggio antistante lo stadio Partenio-Lombardi. E, implicitante, è possibile intuire che i pullman saranno spostati proprio lì. “La decisione di spostare l’area mercatale è stata già comunicati a luglio ai commercianti. Ovviamente, anche in questo caso, non vi dirò ancora dove. Ma abbiamo già in mente una location”.