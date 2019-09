Avellino Ad Avellino prosegue l’esposizione dell’artista Dorotea Virtuoso 3 settembre 2019

La simpatica iniziativa che aveva visto con (R)estate in centro il suo inizio il 16 luglio, ad Avellino in via Recinto Dogana, prosegue fino al 15 settembre grazie ai tanti visitatori e ospiti che hanno visitato la mostra unendo il piacere della buona tavola a quello dell’arte della graphic web Dorotea Virtuoso.

Sono molto contenta- racconta l’artista- perché tante persone mi hanno detto di aver visto i miei quadri in osteria, fermandosi durante una passeggiata o per mangiare, e di esserne rimasti piacevolmente colpiti.

Ho, così, accettato con grande piacere l’invito di Thomas, titolare della omonima osteria a far prolungare il tempo dell’esposizione.

Colgo l’occasione per ringraziarlo ancora una volta per il suo impegno nell’andare oltre la ristorazione mettendo al centro gli artisti, accogliendo le loro opere rendendo, così, fruibile l’arte presso il suo locale.

Anche Thomas Taccone è, chiaramente, molto contento e conferma di aver riscontrato un buon successo delle opere di Dorotea. Egli stesso è un estimatore sia “della persona” Dorotea che dell’artista. Mi piacciono molto le sue opere, è brava ed è conosciuta nell’ambito artistico. Molte persone sono venute non solo per il ristorante ma perché avevano saputo della mostra. Sono soddisfatto anche per l’iniziativa del Comune di Avellino, (R)estate in centro, che reputo utile e che, comunque, ha dato un qualcosa in più rispetto al solito. Credo sia un buon inizio per far conoscere e rivivere il centro storico della città.