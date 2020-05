Ad Avellino non si trovano mascherine a 50cent, l’Unione Nazionale Consumatori fa appello al Prefetto

Il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri ha dichiarato , in una conferenza stampa , qualche giorno fa, trionfalmente che la speculazione sulle mascherine era finita, e che i cittadini avrebbero pagato il prezzo giusto e tutti avrebbero guadagnato il giusto , ne’ più ne’ meno.

Dal 4 maggio c.a. potranno essere acquistate le mascherine chirurgiche da tutti i cittadini a 0,50 centesimi, al netto dell’IVA. questo è il risultato dell’accordo siglato ufficialmente dal Commissario Arcuri , Confcommercio, Federdistribuzione e Conad, inoltre nei prossimi giorni sarà formalizzato l’accordo già raggiunto con la Federazione nazionale tabaccai, naturalmente nell’accordo sono comprese farmacie e parafarmacie, in tal modo saranno circa 100.000 i punti vendita delle mascherine chirurgiche in Italia.

Come Unione Nazionale Consumatori a questa notizia ci siamo sentiti soddisfatti perché finalmente sarebbe finita la speculazione vergognosa che alcuni commercianti stanno facendo, in questo periodo, sulle mascherine e la necessità della gente. Ma in questi giorni abbiamo fatto un sommario giro per le farmacie , le parafarmacie e ogni altro negozio che in questo frangente hanno deciso vergognosamente di speculare, ma ahimè !!! mascherine chirurgiche a 50 centesimi ad Avellino per ora non se ne trovano, forse perché sono poco remunerative? Però, in compenso, si trovano, con tanto di cartello su qualche vetrina di negozio, le mascherine FFP1,FFP2,FFP3 e altri tipi a prezzi non proprio economici.

Pertanto come Unione Consumatori di Avellino facciamo appello al Prefetto di Avellino ed al Comandante della Guardia di Finanza di garantire i cittadini avellinesi dalle speculazioni e da un mercato cinico.