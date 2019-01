Attualità Ad Avellino la sede regionale dei Criminologi Investigativi: soddisfatto Pignataro 12 gennaio 2019

E’ stata istitutita ad Avellino in Via Don Minzoni, la sede regionale per la Campania dell’Associazione Nazionale Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza. Ad annunciarlo a meno di un mese dalla sua nomina è il dott. Salvatore Pignataro, segretario regionale dell’Aicis Specialista in Criminologia Investigativa e in Investigazioni digitali forensi, Direttore del Centro Studi nazionale dell’Associazione Esperti in Sicurezza Pubblica e Privata nonché componente dell’Accademia di Scienze Forensi nel dipartimento scientifico: “Scienze investigative”.

“Finalmente la prestigiosa associazione nazionale dei criminologi investigative ha anche una sede in Campania. Ho voluto fortemente che la sede regionale fosse istituita qui ad Avellino. – ha spiegato il segretario regionale Salvatore Pignataro – Ringrazio pertanto il direttivo e il presidente nazionale dell’Aicis. In questi giorni sto lavorando per mettere a punto il direttivo regionale della Campania che sarà composto da esperti in vari settori: avvocati, criminologi, medici legali, psicologi, grafologi ecc. insomma tutte le professionalità necessarie per effettuare formazione, informazione e le attività previste dallo statuto”.

Tra i professionisti che fanno parte del direttivo regionale della Campania dell’Associazione Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza guidata a livello regionale da Salvatore Pignataro figurano: Prof. Avv. Raffaele Tecce, Prof. Avv. Rosario Maglio, avv. Giuseppe Di Gaeta , Avv. Giovanna Perna, avv. Angelo Indolo, Avv. Pietro Siconolfi, Avv. Angela Garofalo, Avv.Marco Argenio, Avv. Emilio Cordasco Avv. Maria Rita Bruno, Dott. Gianluca Capra, dott.ssa Rosaria Varrella , il dott. Angelo Covino e la dott.ssa Maria Concetta Morinese.

A questi nomi, presto si affiancheranno altre professionalità che possono essere utili agli obiettivi formativi, informative e operativi dell’Associazione. L’associazione persegue lo scopo di conseguire il più ampio riconoscimento normativo e sociale della figura del criminologo per l’investigazione e la sicurezza, assumendo il ruolo di autorevole interlocutore tra tali professionisti e i soggetti pubblici e privati che richiedono le loro prestazioni; ma anche valorizzare e certificare la professionalità dei propri iscritti secondo le leggi europee, nazionali e regionali vigenti agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

A questo fine si propone di attrarre le migliori intelligenze ed i più approfonditi contributi in materia e di erogare a favore dei propri soci una formazione specialistica sui diversi livelli di apprendimento. Inoltre si propone di formare il registro nazionale dei “criminologi per l’investigazione e la sicurezza” per garantirne l’alto livello di preparazione ed il costante aggiornamento di coloro che vi sono annoverati. Intanto, a breve sarà organizzata anche una manifestazione ad Avellino, con ordini professionali, istituzioni e cittadini su specifiche e corerenti tematiche implementate e realizzate di volta in volta dall’Associazioene nazionale AICIS.