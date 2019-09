Avellino Ad Avellino il funerale del futuro 5 settembre 2019

Fridays for future Avellino come ogni venerdì sarà in piazza. Domani 6 settembre è stato organizzato ‘’Il funerale del Futuro’’.

“La nostra scelta può forse, sembrare un po’ macabra agli occhi delle persone-dichiara Mariapia Oliviero referente di Fridays for future Avellino- ma è l’unico modo per scuotere le coscienze e far aprire gli occhi alla nostra bella città su un tema così importante come gli effetti dei cambiamenti climatici,non è il nostro pianeta a star morendo ma è la nostra permanenza su di esso ad essere messa a rischio. Dobbiamo agire ora,aspettiamo infatti con ansia il prossimo consiglio comunale dove si discuterà dell’approvazione della dichiarazione dell’emergenza climatica e ambientale,sperando che facciano la scelta giusta.’’

Il movimento ecologista invita tutti e tutte a parteciparvi,e a vestirsi di nero come ad un vero funerale,l’appuntamento è alle 18.00 a Piazza Libertà! Nelle prossime settimane si organizzerà il terzo sciopero globale per il futuro che si terrà il 27 settembre anche nella nostra città.