Ad Avellino i 5Stelle presentano incentivi.gov.it: il vademecum per le imprese 18 maggio 2019

E’ stato presentato questa mattina, sabato 18 maggio, presso il Circolo della Stampa di Avellino, il sito incentivi.gov.it: il vademecum sugli incentivi per lo sviluppo messo in campo dal governo giallo verde e dedicato ai piccoli e medi imprenditori.

Nel corso della conferenza, sono intervenuti l’onorevole Michele Gubitosa, il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia e il candidato alla carica di sindaco Ferdinando Picariello che hanno spiegato nel dettaglio il funzionamento del portale.

«Viviamo in una situazione di depressione – ha affermato Picariello – il Sud rischia di passare da zona depressa dell’Italia a zona depressa dell’Europa. Il Movimento 5 Stelle è l’unico che sta tentando di far rinascere il Sud. Penso allo sblocca cantieri e, appunto, ad incentivi.gov.it. Questo è l’unico modo per creare le condizioni che consentono alla gente di rinascere. Siamo sicuri che attraverso l’azione di governo renderemo concrete le nostre parole».

Sul sito incentivi.gov.it gli imprenditori avranno l’accesso a tutti le informazioni necessarie le misure più adatte da adottare in base alle loro singole esigenze. Il deputato Michele Gubitosa ha dichiarato: «Parlare di impresa per me vuol dire tornare alle origini perché sono un imprenditore prestato alla politica. Con il nostro Governo del cambiamento, tutti gli imprenditori hanno la possibilità di accedere ad un sito per avere le informazioni utili e guadagnarsi il premio per il proprio progetto ed essere sovvenzionati”.

«Con il ministro per il Sud, Barbara Lezzi – ha continuato Gubitosa – abbiamo avuto tempo di visitare alcune aziende del territorio; abbiamo conosciuto imprenditori locali, produttori, operai e tutti hanno capito come il nuovo accordo fatto da Di Maio – la nuova via della Seta – sia importante per esportare in Cina».

Infine, il Sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia ha spiegato: «E’ l’apoteosi del rapporto Stato-cittadino perché il cittadino che avrà un’idea, finalmente ha un sistema per capire tutti i tipi di incentivi che il Governo gli mette a disposizione. Basta operare sul portale. L’obiettivo è slegare l’idea dal fattore politico. Basta chiacchiere sullo sviluppo delle nostre terre. Lo sviluppo parte dagli incentivi. Quest’azione arriva dopo quella del Reddito di Cittadinanza che abbiamo annunciato tra lo scetticismo generale e abbiamo realizzato. Con quella misura risparmiamo un miliardo di euro che saranno investiti nelle nuove imprese».