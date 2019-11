Avellino Ad Avellino continua il week end più dolce dell’anno 17 novembre 2019

Ad Avellino continua il week end più dolce dell’anno con la Festa del Cioccolato Artigianale – Chocolate Days. Lungo corso Vittorio Emanuele 21 stand aperti dalle 10:00 alle 24:00 con le migliori specialità italiane del cioccolato e della pasticceria artigianali e laboratori curati dai bravissimi pasticcieri irpini.

L’evento in scena nel capoluogo irpino dal 15 al 17 novembre – organizzato dalla Claai – Unione degli artigiani e delle piccole e medie imprese, in collaborazione con il Movimento Turismo del Cioccolato e delle Eccellenze Italiane e Tanagro Legno Idea, e con il patrocinio del Comune di Avellino – ha avuto nelle prime due giornate un ottimo successo. Tantissimi i visitatori che hanno apprezzato i prodotti offerti dai maestri cioccolatieri italiani e locali. Tra questi le specialità della tradizione siciliana, come i cannoli, la pasta di mandorla, il croccante, il pistacchio, la cassata e il prelibatissimo cioccolato di Modica. Degustazioni del cioccolato irpino e campano, di quello perugino, di liquori e torroni artigianali che portano l’Irpinia nel mondo. Ma anche cremini e creme spalmabili in tanti gusti, e i classici mostaccioli al cioccolato che sono stati anche protagonisti del laboratorio dedicato alla glassatura di questo dolce natalizio della tradizione irpina, a cura di “Che Pasticcio – Sforniamo passione di Raffaella Valentino” di Avellino.

Oggi ultima giornata per assaporare tutto il buono del cioccolato, per scoprire le sue proprietà nutrizionali e le tecniche che si nascondono dietro un prodotto speciale che riesce a deliziare ogni tipo di palato. Doppio appuntamento con i laboratori proposti dai pasticcieri locali, alle 11:00 la preparazione dei Tartufini al Cioccolato a cura di “Dulcis in Furno” di Avellino, un progetto che nasce dalla passione di Chiara Di Maio e che sceglie di seguire la strada dell’artigianalità nel dolce e nel salato, coniugando i sapori della tradizione con quelli della ricerca e delle nuove tendenze.

Alle 18:00 spazio ad un laboratorio dedicato in particolare ai più piccoli, per far scoprire loro in modo divertente alcuni segreti della pasticceria artigianale e le proprietà del cioccolato, con Giocando con la Frolla e il Cioccolato, curato da “Le Dolcezze di Lu.Lu” di Atripalda, pasticceria artigianale dolce e salata di Ornella Guerrera che, dalle torte decorate in pasta di zucchero, ha esteso la sua passione anche ad altre preparazioni tradizionali come panettoni, colombe e dolci della tradizione irpina. E per il divertimento dei più piccoli, proseguirà anche oggi l’animazione di Smile Animation.