Magazine Ad Atripalda un’opportunità per i giovani: il corso per Apicoltura per una formazione professionale nel settore 28 novembre 2018

L’associazione Api e Biodiversità di Terra di Lavoro offre l’opportunità a quanti interessati di avvicinarsi e conoscere la stupenda attività dell’apicoltura. Sabato 15 dicembre alle ore 9:30 presso la biblioteca Comunale di Atripalda ci sarà la presentazione del corso rivolto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo delle api. Un appuntamento per chi desidera approfondire le proprie conoscenze in modo professionale per unziare un’attività di apicoltura. Una nuova opportunità per i giovani per far nascere apicoltori del domani. Un appuntamento da non perdere sabato 15 dicembre presso la biblioteca comunale di Atripalda in Piazza Sparavigna.

Per info e prenotazioni contattare i numeri telefonici 3286657545 – 3383255188 oppure inviare un email a segreteria@apiebio.it – info@apebio.it