Ad Ariano la proclamazione del sindaco Enrico Franza e dei 16 consiglieri

Quattro giorni dopo la chiusura delle urne, sul Tricolle arriva la proclamazione ufficiale degli eletti da parte della Commissione elettorale presieduta dal giudice Pietro Vinetti. Questa mattina, giovedì 13 giugno, presso la sala Giovanni Grasso del Palazzo di Città, la presentazione del nuovo Consiglio comunale.

Il primo cittadino Enrico Franza sarà sostenuto da cinque consiglieri: i dem Giovanni La Vita e Carmine Grasso, Mario Iuorio e Luca Orsogna per il Movimento 5 Stelle e il leghista Generoso Cusano.

Nelle fila dell’opposizione undici consiglieri tra cui il sindaco uscente Domenico Gambacorta, Antonio Della Croce e Filomena Gambacorta per la lista “Per Ariano”, Raffaella Manduzio e Pasquale Puorro eletti con “Ariano di tutti”, Ettore Zecchino con “Orizzonti Popolari”, i forzisti Emerico Maria Mazza e Giovannantonio Puopolo, Udc Daniele Tiso e Federico Puorro e Carmine Ruggiero per Fratelli d’Italia.

Chiuso il tempio di Giano, Franza e Gambacorta si stringono la mano. E’ il sindaco a ringraziare il suo predecessore per il lavoro svolto fino ad ora per la città. “Ha profuso impegno e passione in questi duri anni di attività amministrativa – dice -. Mi auguro che da oggi si inauguri la stagione della collaborazione tra tutte le forze nell’interesse di Ariano”.

“Auguri di buon lavoro al neo sindaco e un ringraziamento ai miei elettori” dichiara Domenico Gambacorta, leader dell’opposizione e aggiunge: “La democrazia è quella che conta, il popolo ha deciso per Franza sindaco, ma anche per un Consiglio comunale in cui il 61% è dell’opposizione”. Chiuso il capitolo amministrative, anche Gambacorta è proiettato al futuro e chiarisce: “Aspettiamo le nuove proposte e la convocazione del primo consiglio che mi auguro arrivi quanto prima. Sono un consigliere eletto e insieme agli altri vedremo che fare”.

Entro venti giorni, infatti, sarà tenuto il primo consiglio comunale che Franza assicura essere itinerante, prima tappa in contrada Creta. Tempi tecnici da rispettare e lavori in corso per la squadra della Giunta sulla quale il sindaco afferma: “Ci stiamo ragionando, certo è che sarà una squadra di volti nuovi con professionalità nel campo”.

di Maria Giovanna La Porta