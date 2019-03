Provincia Canoni di affitto, il comune di Ariano approva la graduatoria per i contributi integrativi 1 marzo 2019

Il Comune di Ariano Irpino ha approvato la graduatoria relativa al bando per la concessione di contributi economici, a sostegno dei canoni di locazione anno 2018.

Nello scorso mese di ottobre è stato pubblicato il bando per l’anno 2018, ed un’apposita Commissione Tecnica, dopo aver verificato il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti, ha stilato la graduatoria contenente 74 nuclei familiari beneficiari.

Gli interessati possono visionare la graduatoria, presso l’Ufficio Servizi al Cittadino di Palazzo di Città in Piazza Plebiscito dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00 tel. 0825.875125.

L’iniziativa fa capo al Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, ma, in assenza delle risorse Statali e Regionali, l’Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta n. 275 del 29.10.2018 ha messo a disposizione per l’anno 2018 risorse pari a 35 mila euro.

La misura è stata istituita per offrire un sostegno economico e rispondere ad un fabbisogno che si fa sempre più pressante per quei nuclei familiari residenti che vivono in una casa d’affitto che, trovandosi in particolari difficoltà, necessitano di un sostegno economico in quanto non riescono a sostenere i canoni di mercato.