Provincia Ad Ariano il saggio di nuoto degli allievi della “New Sporting In” 1 giugno 2018

Saggio di nuoto per tutti i numerosi allievi della società “New Sporting In”, presso il complesso sportivo Incontro di Ariano Irpino. Durante la manifestazione, i giovani atleti hanno dato prova delle abilità tecniche acquisite durante l’anno, sotto l’abile direzione degli Istruttori Roberto Eros, Sampietro Andrea, Bongo Nicola, Grasso Andrea, Grieco José, Riccio Maria Elena e Mario Altavilla, che hanno potuto contare anche sulla collaborazione degli atleti Gregorio Papaleo, Valentina Di Paola, Stefano Raffa e Lo Conte Ercole.

L’evento è stato concluso dall’esibizione della squadra agonistica, che, sotto l’egida della F.I.N., durante l’anno ha conseguito numerosi podi e notevole prestigio in tutte le manifestazioni, sia locali che nazionali, organizzate dalla suddetta Federazione e da altri Enti della Consulta. Il tecnico Mario Altavilla non ha ancora interrotto gli allenamenti, in quanto il team agonistico ha ancora in programma la partecipazione a varie competizioni. Le attività natatorie continueranno con il corso per sub, che partirà all’inizio di giugno, nonché con le attività estive organizzate dal complesso sportivo Incontro.