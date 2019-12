“Acs da riformare”. Sulla Partecipata del Comune assessore Cuzzola in linea con il sindaco

Alpi – L’assessore a Bilancio, Finanze, Tributi e Partecipate, Vincenzo Cuzzola, conferma in toto la linea del sindaco Festa su Acs. Lo fa in consiglio comunale, nel corso della discussione sulla razionalizzazione delle Partecipate del Comune di Avellino. E’ lui chiamato a relazionare sull’argomento. E lo fa con un intervento abbastanza breve.

“Se uno decide di costituire una partecipata al 100% – dice – lo fa per risparmiare. Il margine del 25% per i costi diretti è superiore a quello industriale. La prima misura di razionalizzazione è l’eliminazione di questo costo, questa società deve produrre più di quanto costa. Non tutti i cittadini pagano il parcheggio correttamente. Se razionalizziamo e controlliamo meglio, il gettito del parcheggio potrebbe essere del 50% in più. Dobbiamo pensare ad un sistema di parcheggi migliore, un sistema che sia di una città moderna. Perché nella mia città, Reggio Calabria, si può fare e qui no?. Ad ogni modo, ho sentito la musica (il riferimento è alle manifestazioni di Natale, ndr) fino in Calabria, Avellino lentamente sta migliorando”.

“Qualcuno dice – aggiunge l’assessore Cuzzola – che vogliamo esternalizzare i servizi e, addirittura, la società, come se avessimo pensato di vendere le quote di Acs. Una volontà assolutamente non prevista”.