Avellino Primo Piano Acs, bilanci in attivo. Greco: “Foti mi ha chiesto di far emergere la verità” 30 maggio 2018

Marco Imbimbo – Arriva un altro importante tassello per il futuro di Avellino Città Servizi. Questa mattina l’assemblea dei soci ha ratificato i bilanci 2016 e 2017. Due documenti contabili che fanno registrare un utile per la società, come conferma l’amministratore unico pro tempore, Giovanni Greco. «Questo è un momento importante perché completiamo i conti, tutti gli obblighi sono stati assolti».

Per l’anno 2017 viene indicato un utile di 117 mila euro, ma è frutto anche delle perdite appostate per il 2018. «Questa cifra viene fuori in ottemperanza di una norma fiscale, visto che abbiamo dovuto appostare la cosiddetta fiscalità differita – spiega Greco. Si tratta, insomma, di un fatto tecnico e non di utili effettivi visto che si riassorbiranno negli esercizi successivi. L’utile disponibile è intorno ai 30 mila euro».

Diverso il discorso per il 2016 dove la cifra è più alta. «Questo bilancio non è influenzato dalla fiscalità differita – sottolinea – quindi abbiamo un utile lordo di 118 mila euro che, tolte le imposte, diventa di 87 mila euro netti».

Quei segni positivi nei bilanci di Acs fanno guardare con fiducia al futuro e sottolineano che «questa società può auto-finanziarsi e andare avanti da sola», puntualizza Greco. L’ultimo passaggio da compiere è quello della ricapitalizzazione che dovrebbe avvenire lunedì.

Completato anche questo atto, il lavoro di Greco potrà dirsi concluso. «Mi auguro che al più presto arrivi un nuovo amministratore – spiega. Tutto il lavoro svolto finora è stato influenzato da una cosa molto importante: la serenità». Greco ripercorre anche i primi incontri con Foti al momento della sua nomina: «Abbiamo subito condiviso un percorso, lui mi chiese di far venire fuori tutta la verità, anche eventuali errori della sua amministrazione. In questi due anni ho potuto operare con serenità e senza alcuna ingerenza da parte del sindaco e della sua amministrazione, questo mi ha permesso di andare avanti per la mia strada, senza condizionamento. Ora il futuro di Acs è in discesa».