Cronaca Primo Piano Acquista escavatore on line, ma è una truffa: denunciato 20enne 5 luglio 2019

Ventenne della provincia di Napoli denunciato per truffa. L’indagine dei Carabinieri di Montemarano ha preso spunto dalla denuncia di un imprenditore attratto da un annuncio per la vendita di un escavatore, pubblicato su un noto social network. Considerato l’ottimo prezzo, l’uomo non ha esitato a contattare l’inserzionista sia per avere maggiori chiarimenti sul prodotto sia per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una truffa.

Una volta informato di tutti i dettagli, l’imprenditore non ha avuto più dubbi. Il fittizio venditore però, ricevuto l’accredito dei 2mila euro pattuiti, si è reso irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i militari dell’Arma sono riusciti ad identificare il malfattore per il quale, alla luce delle evidenze emerse, è scattato il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.