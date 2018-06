Primo Piano Provincia Acqua non potabile a Quindici: scatta il divieto del Comune 1 giugno 2018

Acqua non potabile a Quindici, scatta il divieto. Il provvedimento del Comune è arrivato in seguito alle analisi dell’Asl dalle quali sono emersi parametri microbiologici non a norma. Valori comunicati poi all’Alto Calore per il necessario intervento. I successivi rilievi effettuati anche in successive prove di laboratorio hanno confermato l’anomalia e convinto l’amministrazione comunale ad intervenire in via cautelativa “al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità”, disponendo di utilizzare l’acqua erogata dalla rete idrica per consumo umano e per uso potabile ed alimentare.