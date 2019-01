Attualità Acqua Bene Comune, forum dell’associazione in Provincia 2 gennaio 2019

“L’acqua è Vita, l’acqua è oro blu d’Irpinia, l’acqua è Pubblica!”. E’ il tema dell’incontro in programma venerdì 4 gennaio alle 17.30 presso la Sala Grasso della Sede della Provincia di Avellino in Piazza Libertà, promosso dalla rete Acqua Bene Comune Avellino “aspettando Godot” con l’avvocato Giuseppe Grauso Coordinatore del Coordinamento Forum Acqua Bene Comune Campania.

La rete Acqua Bene Comune Avellino “aspettando Godot” unitamente a tutte le realtà individuali e associative ha previsto questo nuovo ed ulteriore incontro pubblico per rafforzare ed informare tutti i cittadini sul valore dell’acqua come bene comune, quindi dell’attività pubblica di gestione dell’acqua. L’acqua potabile è l’unico bene presente in abbondanza in Irpina che corriamo il rischio di svendere a multinazionali private.

Per affrontare e scongiurare effetti devastanti per il nostro territorio, come la privatizzazione dell’acqua, sarà presente, oltre ai promotori del comitato Acqua Bene Comune Avellino, l’avvocato Giuseppe Grauso che entrerà nel merito della normativa che si appresta ad essere discussa in Parlamento sull’acqua bene comune. Sono stati invitati all’incontro il Presidente della Provincia di Avellino, Il Vescovo di Avellino S.E. Arturo Aiello, sindaci e amministratori coinvolti in qualità di soci dell’Alto Calore.

Con questo ulteriore incontro pubblico il comitato “rete acqua bene comune aspettando Godot” intende sollecitare il confronto, promesso con Governo nazionale, Regione Campania, Provincia di Avellino e Presidente Alto Calore, per decidere del futuro della gestione delle fonti idriche in Irpinia e Sannio. “L’acqua è un bene di tutti, non è una merce!

L’obiettivo è la necessaria divulgazione della conoscenza del problema tra i cittadini, e la valutazione, con l’ausilio di esperti, in questo caso l’avvocato Giuseppe Grauso, delle soluzioni concrete, per assumere decisioni che prevedano la gestione esclusivamente pubblica dell’acqua, in linea con il risultato referendario del 2011, nell’interesse esclusivo dei cittadini-utenti. La Rete Acqua Bene Comune Avellino “aspettando Godot” vuole bloccare chi intende consumare un danno al territorio e all’immenso patrimonio idrico, svendendo una risorsa importante e fondamentale per la vita.