Sport L’Academy School Volley sa solo vincere: ok Prima Divisione e Under 14 3 dicembre 2018

Domenica di successi per le due selezioni targate Academy sull’asse Montefalcione-Cesinali.

Montefalcione – Domenica da incorniciare per l’Academy School Volley che a braccetto con Cesinali ha raccolto due vittorie. L’Academy Cesinali ha infatti trionfato sia nel campionato femminile di Prima Divisione che in quello Under 14.

In Prima Divisione, secco 3-0 casalingo ai danni della Contrader Volare Benevento con i seguenti parziali: 25-13, 25-23, 25-16. Si tratta della seconda vittoria in due partite per la formazione Academy che all’esordio aveva superato Daca Skins Solofra con il punteggio di 3-1.

A punteggio pieno, ma con un tre su tre ancora più esaltante, anche l’Under 14 che in mattinata ha regolato IVOC Benevento a Cerretto Sannita. 3-1 il conto dei parziali con l’inerzia del match letteralmente ribaltata dopo il primo set (25-22; 15-25; 8-25; 8-25).

Continua la marcia di avvicinamento alla vetta del girone B che culminerà domani (alle 18) nella sfida alla capolista New Dragon’s Volturara in esterna.