Sport Academy School Volley Under 14: tour de force per marciare verso la vetta 30 novembre 2018

Tre partite in sei giorni per la selezione dell’Academy School Volley chiamata a recuperare gare e terreno per raggiungere il vertice del girone Fipav Irpinia Sannio.

Montefalcione – A punteggio pieno ma con sole due gare disputate. L’Under 14 dell’Academy School Volley, iscritta al campionato di categoria con la denominazione Academy-Cesinali Volley, si prepara ad un vero e proprio tour de force con tre partite in sei giorni tutte in trasferta.

Le giovanissime atlete di coach Domenico Amodeo sono reduci dalle schiaccianti affermazioni su Nettuno Montella e Alto Irno Montoro, e ora vogliono proseguire la marcia lontano da casa. Il trittico di gare esterne sarà inaugurato a Cerreto Sannita dove domenica mattina alle 10.30 la selezione Academy farà visita alla IVOC Benevento. Entrambe sono appaiate a quota sei punti, ma con due gare in più per le sannite.

Martedì invece l’Academy farà visita alla capolista del girone B New Dragon’s Volturara Volley che guida la graduatoria senza aver sbagliato un colpo finora. Si scenderà in campo alle 18 per il recupero della prima giornata dal sapore di grande appuntamento per le ragazze di Amodeo. Tre giorni dopo, il 7 dicembre alle 19.30, ritorno nel Sannio contro Icaro Accademia Volley, formazione di Benevento.

In mezzo, il 5 dicembre, riflettori accesi sull’Under 16 regionale (Academy Cesinali) che alle 19 a Cesinali ospiterà A.P. Partenope dopo essersi arresa 3-0 all’esordio. Se ne riparlerà il 13 dicembre invece per l’Under 18 (Academy-Red-Cesinali Volley) che a Montefalcione riceverà la visita del Benevento Volley nel raggruppamento B del torneo Fipav Irpinia Sannio.