Sport Academy School Volley, l’Under 14 non si ferma più 15 gennaio 2019

L’Under 14 non si smentisce e, nel recupero della settima giornata del torneo Fipav Irpinia Sannio, supera agevolmente anche l’Olimpia Volley al termine dell’ennesimo match senza storia. 3-0 (25-14, 25-6, 25-16) il punteggio in favore delle ragazze di coach Domenico Amodeo che hanno ottenuto così la nona vittoria su nove partite in un campionato che finora sta riservando soltanto gioie.

Ventisette i punti in classifica, gli stessi di New Dragon’s Volturara che però ha una partita in più rispetto all’Academy. Il primato è pertanto condiviso e alle loro spalle la Nettuno Montella. E tra l’altro saranno proprio loro in sequenza le avversarie dell’Academy: il 27 gennaio sfida al vertice con Volturara in casa, due giorni dopo visita al team montellese.

“Due appuntamenti importanti – ha sottolineato coach Amodeo – ci diranno certamente di più sulle nostre ambizioni e daranno la possibilità di provare a staccare sia Volturara che Montella in classifica. Il campionato può delinearsi a favore nostro”.

Intanto ci si gode il magic moment: “Le nove vittoria finora ottenute hanno certamente innalzato il morale della squadra – ha spiegato Amodeo – le ragazze stanno lavorando bene e in settimana durante gli allenamenti sono più serene. I successi aiutano: il gruppo è motivato e convinto dei propri mezzi. E’ proprio il gruppo il segreto di questa cavalcata vincente, le ragazze sono affiatate prima fuori e poi dentro al campo. Per noi questo è importante”.