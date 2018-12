Sport Academy School Volley, Under 14 implacabile: espugnata Volturara 5 dicembre 2018

La giovane selezione mista Montefalcione-Cesinali cala il poker di vittorie battendo la capolista del torneo.

Non si arresta la corsa verso il primato dell’Under 14 targata Academy Cesinali Volley che si è imposta 3-1 in casa della capolista New Dragon’s Volturara Volley nel recupero della prima giornata. Dopo il blitz di Benevento per 3-1, le ragazze di coach Domenico Amodeo si ripetono con identico punteggio infliggendo alle avversarie la prima sconfitta in campionato.

Le giovani atlete Academy si sono aggiudicate il primo set (18-25), salvo poi prestare il fianco al ritorno di Volturara in un secondo parziale davvero avvincente (25-23). L’equilibrio si è però sbriciolato nel terzo set in favore dell’Academy che in versione schiacciasassi ha riportato dalla sua il vantaggio (15-25). Ancor più in scioltezza il quarto set condotto in porto sul 25-12.

Con il secondo successo esterno consecutivo, l’Academy Cesinali sale a quota dodici punti in quattro gare, a tre lunghezze dalla Nettuno Montella (sei partite) vice capolista alle spalle di Volturara che continua a guidare la classifica con diciotto punti in sette match disputati finora. La marcia per raggiungere la vetta prosegue inesorabile.