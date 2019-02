Cronaca Abusivismo edilizio, i carabinieri forestali denunciano due persone 23 febbraio 2019

Proseguono senza sosta in tutta la provincia i controlli dei Carabinieri per la Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare finalizzati a garantire il rispetto dell’ambiente, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio.

In tale ambito, i Carabinieri della Stazione Forestale di Cervinara hanno denunciato una coppia per aver realizzato su un terreno di loro proprietà in agro del comune di Cervinara, un manufatto in assenza del permesso a costruire e dell’autorizzazione sismica, adibito per il deposito di attrezzi agricoli e per il forno.

Le opere abusive consistono in strutture in lamiera e legno poggiato su piattaforma in cemento, complessivamente di una sessantina di metri quadrati.

Per la coppia è scattata quindi la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.