Abbandono di rifiuti domestici, carabinieri in azione contro i responsabili: pioggia di multe. Il lavoro viene portato avanti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento e, più precisamente, della Stazione di Montesarchio, in collaborazione con il Comune di Ceppaloni. Con l’ausilio di telecamere nascoste, è stata messa in campo una mirata azione di vigilanza su alcune zone periferiche del territorio interessate dal triste fenomeno dell’abbandono di rifiuti. Il bilancio è di 10 contestazioni amministrative per un totale di circa € 6.000 di sanzioni elevate.

I trasgressori, immortalati dalle telecamere dei Carabinieri Forestali, oltre al pagamento della sanzione prevista, dovranno anche procedere al recupero e al corretto smaltimento dei rifiuti.

L’operazione condotta a Ceppaloni si inserisce in una più ampia attività di vigilanza svolta dalla Stazione Carabinieri Forestale di Montesarchio nella circoscrizione territoriale di competenza, che abbraccia i limitrofi comuni di Apollosa, Arpaise, Bonea, Ceppaloni, Montesarchio, Pannarano e San Leucio del Sannio e che, nell’anno in corso, ha portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di ben 20 reati in danno alle matrici ambientali e 40 contestazioni di illeciti amministrativi, per un totale di circa € 27.000 di sanzioni elevate.