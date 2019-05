Cronaca Primo Piano Abbandona rifiuti lungo una strada comunale: sanzionato e costretto a ripulire l’area 11 maggio 2019

Proseguono senza sosta i controlli ambientali sul territorio di Lioni da parte del Comando della Polizia Municipale. Nonostante la forte carenza di organico, l’obiettivo è migliorare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e debellare gli illeciti in materia con l’individuazione dei responsabili degli abbandoni.

A seguito dei controlli effettuati in Contrada Oppido dal personale della Polizia Municipale, guidato dal Comandante Giuseppe Aiello, sono state trovate considerevoli quantità di rifiuti eterogenei speciali e urbani, domestici e non lasciati abbandonati sul ciglio della strada comunale nella piazzola in cui sono depositati i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti differenziati di esclusivo utilizzo dei soli residenti nelle contrade rurali non serviti del servizio di raccolta porta a porta.

I rifiuti, lasciati all’esterno dei contenitori, dispersi sui campi appena coltivati avrebbero potuto generare gravi conseguenze sul piano igienico-sanitario, soprattutto perché potenziale bersaglio di incendi da parte di terzi.

Fortunatamente il tempestivo intervento della Polizia municipale ha evitato conseguenze ben più gravi. A seguito dell’ispezione dei grossi sacchi con i rifiuti la Polizia municipale ha individuato il soggetto responsabile dell’abbandono.

Ciò è stato reso possibile grazie agli indizi ricavati dall’esame del materiale, tra cui diverse documentazioni contabili, ritenuti dagli inquirenti elementi probatori validi ai fini della contestazione di violazioni a carico del trasgressore quale proprietario e produttore dei rifiuti.

Il soggetto individuato, residente nel Comune di Nusco, non era peraltro autorizzato al conferimento dei rifiuti nel territorio del Comune di Lioni e, ancor meno, poteva lasciare gli stessi abbandonati su suolo pubblico all’esterno.

Il trasgressore, invitato presso il Comando dei caschi bianchi, è stato identificato e sanzionato con violazione amministrativa di 600 euro nonché obbligato alla rimozione e pulizia dell’area che è avvenuta ad opera di ditta specializzata con onere a carico dello stesso.

Il contravventore, dopo aver pagato l’itero ammontare della sanzione e adoperatosi per rimuovere i rifiuti, si è scusato ed ha tenuto a precisare di non essere l’autore materiale dell’abbandono ma di aver affidato la pulizia di alcuni suoi locali a soggetti terzi. Nonostante ciò non ha potuto evitare di pagare la pesante sanzione.

Rappresenta questo solo l’ultimo episodio che vede impegnata in campo ambientale, con successo, la polizia municipale di Lioni e segue, di soli pochi giorni, una precedente simile operazione che portò all’individuazione di altri responsabili di abbandoni di rifiuti sulla strada che da Lioni conduce all’insediamento industriale di Morra De Sanctis, a ridosso del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi.

Dalle indagini condotte sul territorio di competenza, in meno di tre mesi, da parte della Polizia municipale di Lioni, coadiuvata dai volontari ed agevolata dalle numerose segnalazioni di privati cittadini, sono stati individuati oltre 15 trasgressori, molti di questi non residenti in loco.

A loro carico sono state elevate a loro carico altrettante violazioni amministrative con un introito di oltre 6.000 euro oltre all’obbligo di ripulire e rimuovere i rifiuti a loro carico. I controlli continueranno grazie anche alle ulteriori telecamere mobili installate sui siti a rischio, anche per compensare la forte carenza di organico in cui si trova attualmente il Comando della Polizia Municipale.