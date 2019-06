Provincia A Serino tutto pronto per la seconda edizione di “La danza è vita” 6 giugno 2019

Domenica 9 Giugno, a partire dalle ore 20.30, in piazza mercato, alla frazione Sala di Serino, avrà luogo la 2° edizione della manifestazione: “La danza è vita”.

L’evento è realizzato grazie ad un lavoro sinergico portato avanti dal Maestro, 6 volte campione nazionale di danze caraibiche, Nicola Sabatino e dall’Amministrazione Comunale di Serino, attraverso l’Assessorato al Turismo, Politiche Giovanili, Politiche Europee e PSR guidato da Marcello Rocco.

Gli spettacoli e le coreografie di danze caraibiche, che avranno luogo durante la serata, saranno a cura del Maestro Nicola Sabatino, mentre la conduzione della kermesse sarà affidata all’eclettico showman Enzo Costanza.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione IDEA Irpinia, che da anni si occupa di sviluppo, tutela e promozione del territorio irpino e campano e con l’Associazione E20 che, attraverso il suo presidente Marcello Rodia approfitterà di quest’importante vetrina per promuovere la 3° edizione del “Gran Galà della Pizza – Serino Summer Festival” che, anche quest’anno, si terrà nella stessa piazza mercato, da lunedì 12 a venerdì 16 Agosto.

Un ringraziamento non può che andare a tutti i volontari che stanno lavorando, da settimane, alla realizzazione di un evento che già al secondo anno è diventato centrale in provincia di Avellino.

“Anche quest’anno siamo giunti ai nastri di partenza per la 2° edizione de “La danza è vita”, manifestazione che l’anno scorso ha avuto un notevole successo sia in termini di partecipazione di pubblico che di qualità artistica.” – Afferma l’Assessore al Turismo e alle Politiche Giovanili Marcello Rocco.

Rocco continua: ”Ancora più difficile dell’allestimento di un evento, ex novo sul territorio di appartenenza, è quello di mantenerlo nel tempo, farlo crescere e collegarlo ad altre manifestazioni di successo come abbiamo fatto anche quest’anno, con il “Gran Galà della Pizza – Serino Summer Festival”. Grazie alle giuste sinergie, a livello provinciale e regionale, stiamo portando avanti un’importante strategia di marketing territoriale che oltre a far conoscere Serino permette alle attività commerciali di avere un afflusso maggiore in occasione dei vari eventi, programmati nonostante le modeste risorse pubbliche utilizzate dall’Assessorato al Turismo per la realizzazione di quest’ultimi.”

Spiega Rocco, che conclude: “Domenica 9 Giugno, al fianco del Maestro Nicola Sabatino e dei visitatori che decideranno di trascorrere la serata con noi, speriamo di poter finalmente salutare una primavera che di fatto, ad oggi, non è ancora arrivata. Lo faremo attraverso le tante esibizione di ballo in programma e parlando di prevenzione con l’Associazione “Amos Alta Valle del Sabato” che, attraverso un lavoro incessante di prevenzione sul territorio, da anni porta avanti la lotta contro il cancro. Tutti insieme affermeremo ancora una volta che per noi: “La danza è vita”.