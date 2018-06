Cronaca A piedi con torcia e cacciaviti negli slip: fermato dai Carabinieri 1 giugno 2018

Prosegue senza sosta la lotta alla piaga rappresentata dalla criminalità predatoria, condotta dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino e che ogni giorno vede impiegati i militari dell’Arma in un capillare controllo del territorio teso a garantire sicurezza e rispetto della legalità. I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i controlli e garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, soprattutto durante le ore notturne e in quelle aree particolarmente interessate dal fenomeno, sia per prevenire i reati predatori che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

E ancora una volta tali sforzi hanno portati i loro frutti. Nel corso di un servizio perlustrativo, la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha intercettato un soggetto che si aggirava a piedi nel centro abitato di Avella: lo stesso alla vista della Gazzella manifestava un apparente e inspiegato nervosismo. I militari hanno deciso pertanto di procedere al controllo.

A questo punto l’uomo ha messo in atto un maldestro tentativo di fuga, venendo però prontamente bloccato dagli operanti che, all’esito dell’immediata perquisizione, hanno rinvenuto una tenaglia, una tronchese, due cacciaviti ed una torcia, celati nei propri indumenti intimi, di cui non è in grado di giustificarne il porto.

Condotto in Caserma, alla luce delle evidenze emerse, per il 45enne, proveniente dal nolano, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 707 del Codice Penale (Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli).

Quanto illegalmente detenuto è stato sottoposto a sequestro.

Inoltre, attesa l’illiceità della condotta posta in essere che rendeva ingiustificata la sua presenza in quel Comune, il predetto è stato proposto per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.