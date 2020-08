Provincia A Nusco la mostra fotografica “Silenzio in Irpinia” 18 Agosto 2020

Nei viaggi organizzati per la Festa de L’Unità a Nusco, agli inizi degli anni 90, fra i

partecipanti vi era una coppia che si distingueva per educazione ed estro fotografico

artistico. A distanza di anni, uno dei due, oggi docente di Lettere nella Scuola media,

espone queste straordinarie fotografie in una Mostra del titolo “Silenzio in Irpinia” a partire da domenica 23 agosto, quando alle 11 presso la sede del Pd di Nusco è prevista l’inaugurazione.

Giampiero Monetti, prima di dedicarsi all’insegnamento, ha approfondito gli studi

universitari di Storia dell’arte, ha partecipato ad un progetto di ricerca e di documentazione

fotografica presso il Centro studi “Guido Dorso” di Avellino, ed ha collaborato alle riviste

“L’Irpinia illustrata” e “Quaderni di Cinema Sud”. Le sue foto fanno tesoro della lezione del

grande fotografo emiliano Luigi Ghirri. Il titolo del lavoro non è riferito alla recente

esperienza straniante dell’isolamento; le riprese delle fotografie scelte (stampe a colore da

negativo 35 mm) risalgono alla scorsa estate, e vengono presentate oggi, a quasi 40 anni

dalla tragedia del sisma. L’attenzione della ricerca è rivolta a luoghi , spazi e scorci urbani,

nella disposizione di raccogliere suggestioni, interrogativi e provocazioni dalle loro silenti

atmosfere. Trenta immagini per immaginare il futuro dell’Irpinia, per superare la

dimensione spaziale del loro perimetro, ma soprattutto per fantasticare storie nel flusso del

tempo a venire. L’itinerario parte dal borgo di San Barbato di Manocalzati, omaggio in

ricordo di Giacomo Del Mauro, e prosegue in modo disordinato nel Capoluogo e in alcuni

Paesi della Provincia, da Candida, Grottolella, Mercogliano, Montefredane, Parolise a

Nusco, che ospita l’esposizione nella sede DEL CIRCOLO PD FINO AL 26 SETTEMBRE

NEL PIÙ RIGOROSO RISPETTO DELLE NORME ANTI-COVID.