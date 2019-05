Politica A Morra De Sanctis vince Di Sabato: “Inizia un nuovo capitolo. Questa è la vittoria del popolo” 28 maggio 2019

“È una vittoria di tutti i morresi” Sono queste le prime parole del neo eletto sindaco di Morra de Sanctis, Vincenzo Di Sabato. Con ben 522 voti (58,85%), la compagine che ha guidato ha trionfato nelle elezioni di domenica 26 maggio.

“Ancora stento a crederci, ma se ripenso al percorso fatto, credo che questo sia il giusto risultato. La gente ci ha dato fiducia dopo averci ascoltato. Oggi inizia un nuovo capitolo, abbiamo intenzione, infatti, di riportare i Morresi alla guida di questo paese, di renderli protagonisti in tutte le scelte che si devono fare sul Comune. L’informazione e la comunicazione sarà tra le priorità, così da limare quella distanza che si è creata negli anni con le istituzioni. Vorrei ringraziare, infine, tutti i componenti di questa fantastica squadra, che sono sicuro sapranno dimostrare il loro valore, anche chi non è stato eletto, perché il nostro obiettivo e far ritornare Morra ad essere un paese in cui si abbia il piacere di vivere. Come ho già avuto modo di dire il sindaco non sarò io, ma tutta la popolazione, io sono solo il portavoce delle istanze dei morresi”.

“Vorrei infine ringraziare – prosegue Di Sabato – anche chi ha collaborato ‘dietro le quinte’, dando una mano nel far conoscere i nostri contenuti. È stato un viaggio fantastico ma questo non è l’arrivo, assolutamente no. Questo, anzi, è l’inizio di un cammino affascinante anche se abbiamo la consapevolezza della sua durezza. Dalla nostra, però, abbiamo la fiducia che hanno riposto in noi i cittadini che ci hanno votato, la capacità dei componenti del nuovo consiglio comunale e la voglia di fare, di cambiare le sorti di questo paese che così tanto amiamo. In poche parole vogliamo ritornare ad essere, insieme ai morresi, orgogliosi di Morra.”

Al fianco del dottor geologo Vincenzo Di Sabato, siederanno in consiglio comunale il dottor on. Enrico Indelli (84 preferenze), Giuseppe Di Pietro (68 preferenze), l’architetto Franco Ciccone (59 preferenze), Lucia Caputo (57 preferenze), Giuseppe Dino Covino (53 preferenze), Rosario Marino Di Pietro (40 preferenze), Domenico Covino (33 preferenze). Non eletti invece Rosella Elissa Savino (32 preferenze), Vito Pagnotta (23 preferenze) e Giusy Pennella (22 preferenze).