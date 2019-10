Provincia A Montemiletto “La mia vita dietro l’arte”, il viaggio teatrale di Ivano attraverso la dislessia 18 ottobre 2019

Domenica alle 19, presso il Castello della Leonessa a Montemiletto, Ivano Domenico Felaco presenta “La mia vita dietro l’arte”: una rappresentazione teatrale che percorre un viaggio attraverso la dislessia, la diversità, la sfida, il riscatto.

Compagni di viaggio: attori, musicisti, artisti circensi, amici, che hanno deciso di condividere i propri talenti per regalare un momento artistico in cui i confini tra le arti si annientano e la diversità acquista il valore di unicità ed aggregazione.

Insieme ad Ivano ci saranno: Giuseppe Sasso, musicista poliedrico dal respiro internazionale; compositore ed autore di musiche originali di diversi spettacoli. Attualmente si occupa di produzione, orchestrazione e direzione musicale di colonne sonore di numerosi film tra cui: “Napoli velata”, “Mine Vaganti” di F. Ozpetek, “La Dea Fortuna” dello stesso regista, “La versione di Barney” di Richard J. Lewis, “La Kryptonite nella borsa” di I. Cotroneo e la serie tv “Romanzo criminale”.

Francesco Marziani, musicista jazz: i suoi virtuosismi al pianoforte e alla tastiera sono apprezzati e riconosciuti in tutta Italia. Ha collaborato con musicisti di fama internazionale e con alcuni nomi più importanti del jazz come Pietro Condorelli, Marco Zurzolo e Antonio Onorato; ha vinto la IX rassegna internazionale Moncalieri Jazz; Eriķa Conte, cantante: vanta al suo attivo diverse esibizioni, tra cui quella in un importante spettacolo canoro tenutosi al teatro Bolivar di Napoli. Lo scorso anno ha partecipato ad “Emozionart”, piazzandosi al settimo posto su 20 concorrenti, mentre quest’anno, sempre ad “Emozionart”, è arrivata quarta, ricevendo il premio Radio Amore. Al “Calvizzano Talent”, di luglio 2018, Erika è stata la cantante più votata.

Francesco De Mase è un giovane attore della Scuola di recitazione del Teatro Totò di Napoli, con già alle spalle numerose partecipazioni teatrali tra cui il musical amatoriale “Grease e le commedie “Miseria e Nobiltà” e le “Tre pecore viziose”.

Crescenzo De Luca, ha studiato teatro mimo corporeo e clownerie con alcuni dei maestri più conosciuti a livello europeo come Michele Monetta, Vladimir Olshansky e Jef johsoon dal Cirque du Soleil. Ha collaborato con diverse produzioni teatrali come Tunnel, Rena Nera, Circo e d’intorni e la Compagnia Elefanti. Ideatore e organizzatore di numerosi festival e rassegne teatrali circensi tra cui “Gli artisti al santuario”, “Circo teatro nel contemporaneo” e “Circ e parea”. Negli ultimi anni crea la compagnia di circo contemporaneo Zoc e inizia a trasmettere la sua esperienza attraverso vari laboratori circensi a ragazzi e bambini con disabilità.

Luigi Di Palo sin da subito si è appassionato all’arte circense esplorando la figura del mimo e del clown, studiando e formandosi con tanti maestri, uno su tutti Michele Monetta. Creatore e fondatore della reale Compagnia di Circo Contemporaneo “I Baffi”, ha partecipato all’ultima tournée degli Arteteca.

A sigillare l’incontro ci sarà la dottoressa Maria Follo, presidente dell’Associazione Italiana Dislessia di Avellino.

Ivano Domenico Felaco è un pittore. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui la nomina di Artista Accademico e l’inserimento nell’Archivio storico dell’arte Italiana Centro Accademico – Maison d’Art, il Premio Città di Parigi 2019 ed il Premio Primo Classificato NapolArte nel 2017. Ha collaborato con alcune scuole per la realizzazione di progetti di “valorizzazione della diversità”, tra cui il 69° circolo di Barra Napoli, il liceo linguistico “Carlo Levi” di Marano di Napoli e il Liceo Artistico “Carlo Levi” di Eboli in occasione della Terza Edizione della Rassegna di storia dell’arte “Arte in Eboli”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Montemiletto e dal Rotary Club di Eboli. Hanno collaborato alla realizzazione la Pro Loco Mons Militum, l’Assessore alla Cultura del Comune di Montemiletto, Chiara Frusciante, e la dottoressa Marion Santorelli, docente di lingua inglese e promotrice di strategie e metodi innovativi per l’insegnamento delle lingue straniere per gli studenti affetti da DSA.