Provincia A Montemiletto il “Chip Day”: applicazioni gratuite del microchip agli animali 30 maggio 2018

Hai messo il microchip al tuo cane? Sai che è obbligatorio e che sono previste sanzioni per i proprietari inadempienti?

Se non hai ancora microchippato il tuo compagno a quattro zampe, a Montemiletto il prossimo mercoledì 6 giugno, in Piazza IV Novembre dalle 9 alle 12:45, è in programma il Chip Day, ovvero una giornata dedicata all’applicazione gratuita del chip. Un servizio offerto dall’Asl, aperto a tutti i cittadini, anche ai non residenti a Montemiletto.

L’evento è organizzato dal Comune e, come detto, dal distretto Asl di Atripalda (ref. dott. Rinaldo). Sarà presente anche l’associazione SOS Natura, che parteciperà con uno stand informativo, in supporto all’Asl, dove saranno presenti anche gli omaggi donati da Almo Nature per l’iniziativa e le educatrici cinofile che collaborano con l’associazione, in modo che sarà possibile ricevere un omaggio e dei consigli utili per gli amici animali.

“Abbiamo deciso di partecipare perché sarebbe stato stupido non farlo – dichiara il Presidente di Sos Natura Eduardo Quarta – anche se critichiamo apertamente le scelte dell’amministrazione comunale in tema di animali (vedi continuo allarmismo contro i cinghiali oppure la mozione non approvata sulla proposta di canile sanitario) e anche se questi interventi una tantum non risolvono il problema del randagismo che, anzi, andrebbe contrastato diversamente e con una pianificazione specifica”.