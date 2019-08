Provincia A Montefredane il maestro Vince Tempera premia le nuove voci irpine 12 agosto 2019

Nella splendida cornice dell’Anfiteatro comunale di Montefredane si è svolta il 9 e il 10 agosto la XXXIII edizione del Festival Per Voci Nuove, concorso canoro inserito nel circuito nazionale dei Grandi Festivals Italiani alla cui fase finale parteciperanno i vincitori delle categorie Inediti e Interpreti.

I concorrenti del concorso si sono esibiti in una scenografia di prestigio mostrando il loro valore artistico. Ci sono stati cantautori con lo sviluppo di brani inediti e interpreti con pezzi cover.

La giuria tecnica preposta a determinare l’assegnazione dei premi della serata era composta dal Maestro Vince Tempera (Presidente), musicista, compositore, arrangiatore, talent scout e direttore d’orchestra italiano, Pasquale La Rocca , Gianluca Allocca , Antonio Mazzarotti , Gregorio Fascina , Antonio Criscuolo , Rino Villani, Angela Picardi, Giuseppe De Lorenzo e il Dott. Bruno Carbone, direttore artistico del gemellato Campania festival, che ha curato l’assegnazione dei premi speciali.

Le funzioni di segretario sono state svolte dall’Ing . Luciano Picardo, senza diritto di voto.

Pamela Lo Muto e Annamaria De Venezia hanno vinto, a pari merito, per la categoria degli Interpreti, mentre Elisa Marcello si è aggiudicata la prima posizione nella categoria degli Inediti. Per loro ci sarà l’accesso alla finale nazionale dei Grandi Festivals Italiani in programma al Sanremo Open Theatre durante lo svolgimento del Festival di Sanremo nel mese di febbraio 2020.

Anna Maria Fusco si è classificata prima nella categoria ragazzi con un’interpretazione straordinaria di “ Mi sei scoppiata dentro il cuore “. Alessandro Mazzarotti ha vinto per i Bambini con la canzone “ Perfect”. Da rilevare per i bambini la presenza simpatica dei gemelli Pietro e Alfredo D’anna e la spigliatezza di Pia Sacco e Vincenzo Chiocchi. Con una votazione popolare è stato assegnato il premio simpatia per ogni categoria ai seguenti concorrenti : Tony Aquino e Antonio Marzano, Annamaria De Venezia, Rosita Gaeta e Pietro e Alredo D’anna. Un pubblico delle grandi occasioni ha affollato il parco comunale tributando i dovuti applausi alla bravura dei cantanti in gara che si sono esibiti su di un imponente palco pieno di fiori, con un maxi schermo e tra una magia di luci.

La prima serata è stata condotta da Monia Gaita, affiancata da Gaia, Mafalda e Luigia. Alla finale è intervenuta la bellissima presentatrice televisiva Ertilia Giordano che ha letteralmente incantato la platea per la sua dolcezza, il suo sorriso e la sua impareggiabile professionalità. Le due serate si sono svolte con musica dal vivo con accompagnamenti e arrangiamenti curati dalla preparatissima Band dei musicisti Marzio Gaita, Amerigo Giordano, Flavio Sibilia e Vincenzo di Gregorio.

La serata finale si è conclusa con un fenomenale recital del gruppo “Popolare Songo” (suoni e ritmi del sud) offerto dalla Provincia di Avellino. Il gruppo ha presentato un repertorio di brani tradizionali del sud: tammurriate, pizziche e canti tipici della cultura popolare.

La premiazione finale si è svolta alla presenza del Sindaco, arch. Valentino Tropeano che ha pronunciato parole di elogio nei confronti di Elio Spagnuolo, direttore artistico della manifestazione e del maestro Vince Tempera che sta onorando con la sua efficace presenza l’onorificenza di cittadino onorario a lui assegnata qualche anno fa proprio dall’Amministrazione comunale di Montefredane.

I premiati e la classifica finale: Categoria Interpreti:

1° classificato – ex aequo Pamela Lo Muto con “Je suis malade” e Annamaria “Se stasera sono qui”

2° classificato – Elena Piro “ Notturno”;

3° classificato – Enrica La Femina con “Ti sento”;

4° classificato – Eliana Abate con “ Voce e notte”;

5° classificato – Alessia Ianuale con “ Free me”.

Categoria Inediti

1° classificato – Elisa Marcello con “ Anche se tu ritornerai”;

2° classificato – Gaia Bianco con “ Guardati per ore”;

3° classificato – Giorgia Esposito con “ la forza che hai tu”.

Categoria Ragazzi

1° classificato – Anna Maria Fusco con “Mi sei scoppiata dentro il cuore”

2° classificato – Sofia Emanuela Pugliese con “ Vento di passione”

3° classificato – Francesca Filadoro con “ Anche fragile”; Rosita Gaeta con “ ‘O surdato nammurato”; Melania Noviello con “ Semplice”.

Categoria Bambini

1° classificato – Alessandro Mazzarotti con “Perfect”

2° classificato – Alfredo e Pietro D’Anna con “ Ninna nanna mamma”; Pia Sacco con “ La gatta”; Vincenzo Chiocchi con “ Grande amore”

Il premio “ Migliore interpretazione” è andato a: Francesca Filadoro – cat.ragazzi; Chiara del Giudice – Cat. Interpreti; Gaia Bianco – cat. Inediti.

Il premio della “ Critica” è stato assegnato a: Sofia Emanuela Pugliese – cat. Ragazzi; Lewis – cat. Interpreti; Arianna Carchedi – Inediti.