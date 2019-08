Provincia A Mirabella tutto pronto per la ‘Tirata’. Ruggiero: “Novità per la sicurezza” 29 agosto 2019

Completato il programma del Settembre Eclanese, venti giorni di eventi e manifestazioni per le vie di Mirabella Eclano. Tante le novità, per un appuntamento diventato un must non solo per i mirabellani ma per i tanti turisti.

A spiccare come da tradizione, la Grande Tirata del Carro prevista per sabato 14 settembre. “Due chilometri di percorso. La Tirata rappresenta la storia della nostra città e per questo è così apprezzata” dice ad Irpinianews il sindaco Giancarlo Ruggiero.

Domenica scorsa, 25 agosto, il tradizionale trasporto del Carrettone, mentre in queste ore proseguono i lavori di montaggio del Carro: ieri, ad esempio, è stata montata in cima alla cupola la statua della Madonna Addolorata.

Tradizione popolare con alto rilievo artistico, culturale, antropologico che, tuttavia, dovrà adeguarsi alle nuove misure di sicurezza (Fontanarosa docet ndr). “Tutte le persone che graviteranno intorno al Carro, sono circa cinquecento, dovranno rilasciare una dichiarazione di auto responsabilità. Nella cosiddetta zona rossa potranno accedere solo coloro che hanno il badge” spiega Ruggiero e ancora “sono previsti cinquanta steward, forze dell’ordine, volontari dell’Anpas. Lo scorso anno più di ventimila le persone accorse e anche quest’anno sarà un successo”.

Il cartellone del Settembre eclanese prosegue poi con il concerto di Boomdabash.