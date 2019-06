Avellino In Evidenza Primo Piano A Corso Europa tornano le Ztl. E con le Universiadi cambia il piano traffico in alcune zone 24 giugno 2019

Renato Spiniello – Da domani saranno riattivate nuovamente le Ztl (Zone a Traffico Limitato) in due traverse di Corso Europa e più precisamente quelle di via Zigarelli e via Malta.

Il primo impianto di rilevazione degli accessi sarà praticamente sempre attivo, mentre il secondo rispetterà i seguenti orari: dalle 0:00 alle 8:00, dalle 9:30 alle 13:00 e, infine, dalle 17:00 alle 24:00. In pratica si potrà accedere con l’auto nella traversa di via Malta solo dalle 8:00 alle 9:30 e dalle 13:00 alle 17:00.

Non è l’unica novità prevista per quanto riguarda la viabilità nel capoluogo irpino. Dal 3 al 14 luglio, infatti, ci saranno le Universiadi anche ad Avellino e, vista la richiesta del comitato organizzatore e al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione, sono stati adottati degli opportuni provvedimenti per la disciplina della sosta e della circolazione nelle aree a ridosso di stadio “Partenio-Lombardi” e PalaDelMauro.

Anche il mercato bisettimanale a Piazza degli Irpini, come vi abbiamo già raccontato, sarà sospeso in queste due settimane.

Di seguito i provvedimenti nel dettaglio, validi dalle 8:00 del 1 luglio e fino al 14 luglio.

QUI PER LEGGERE INTERAMENTE L’ORDINANZA.