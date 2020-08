Provincia A Caposele la presentazione del numero 100 del periodico La Sorgente 4 Agosto 2020

Si terrà il 6 Agosto, alle ore 19.00, in Piazza Ventitre Novembre, un evento storico: la manifestazione di presentazione pubblica del numero 100 del periodico “La Sorgente”. Per tutti coloro che vorranno avere il numero 100 del giornale si ricorda che, durante la manifestazione, avverrà la

distribuzione all’interno della sala polifunzionale. Inoltre, dopo la presentazione, grazie alla collaborazione del Cinema Nuovo di Lioni, la serata sarà arricchita dalla proiezione, alle ore 21.00, di alcuni documentari di storia locale.

E’ importante festeggiare un evento come questo in quanto “LA SORGENTE” è sempre stato un periodico di riferimento per tutti i caposelesi, anche per quelli all’estero. Si tratta di un giornale di cultura ed informazione, fondato da Nicola Conforti nel 1973. Quindi, espressione editoriale dell’associazione Pro Loco Caposele. Da allora non sono mai state interrotte le sue uscite, se non in occasione del terremoto del 1980.

La Sorgente è il manifesto di quanti si impegnano, a vari livelli, per la salvaguardia e la promozione delle bellezze ambientali e culturali della propria terra, con un particolare occhio ai temi dell’accoglienza e del

turismo. La Sorgente. è quello che è accaduto e che accadrà a Caposele.

Per evocare e ricordare questo percorso, la sera del 6 agosto, la consueta presentazione pubblica del periodico sarà guidata, oltre che dal Direttore e dal presidente della Pro Loco, da alcuni redattori storici.

Inoltre, saranno letti ai presenti, grazie alla disponibilità dell’associazione teatrale locale “La Forgia”, gli editoriali del primo e del centesimo numero e sarà possibile avere una raccolta di tutte le copertine dei 100

numeri del La Sorgente, affiancate dal relativo sommario e da alcune foto.

Gli appuntamenti non finiscono qui, infatti il 20 agosto, nella sala polifunzionale di Caposele, ci sarà l’apertura della mostra mercato dell’editoria “La Sorgente” della Pro Loco Caposele, in questa occasione

sarà presentato il volume “Antologia caposelese” di Nicola Conforti. Mentre il 21 Agosto sarà possibile recarsi alla mostra mercato dalle 10.00 alle e dalle 17.00 alle 20.00.

Tutta la manifestazione si svolgerà in totale sicurezza, rispettando tutte le norme vigenti per il rischio covid-19. L’evento che segna la pubblicazione del numero 100 del periodico “La Sorgente” ha il patrocinio del

Comune di Caposele e il contributo del Forum dei Giovani della Regione Campania.