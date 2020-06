65enne di Avellino si sente male e cade in casa: ricoverata al “Moscati”

Donna 65enne di Avellino, nel pomeriggio di oggi, ha avvertito un malore ed è caduta in casa. Il fatto si è verificato in centro città, in via Bellabona. Sul posto i vigili del fuoco, anche con l’ausilio della scala. La squadra dei caschi rossi è entrata nell’abitazione a secondo piano dell’edificio, prestando il primo soccorso alla signora, per poi affidarla ai sanitari del 118 intervenuti, i quali l’hanno trasportata presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.